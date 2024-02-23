Bethesda выпустила патч для игры Starfield версии 1.9.67

Bethesda выпустила патч для игры Starfield версии 1.9.67, в котором появилась официальная поддержка AMD FSR 3.0 и Intel XeSS. До этого момента поддержка этих двух улучшений производительности была бета-версией (экспериментальной). FSR 3.0 привносит в Starfield поддержку генерации кадров.

Игра получила поддержку генерации кадров DLSS 3 в ноябре 2023 года, но к тому времени поддержка FSR 3.0 еще не была полностью интегрирована в игру, так как она только начала распространяться в сентябре. Теперь опция FSR 3.0 заменяет в игре реализацию FSR 2.0. FSR 3.0 работает на видеокартах серий Radeon RX 7000 и RX 6000.

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Патч также исправляет некоторые визуальные артефакты на машинах с включенной предварительной настройкой производительности DLSS.