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По сообщениям китайских инсайдеров, разрабатываемый компанией ARM дизайн пятого поколения Cortex "Blackhawk" переживает сложный этап развития. Пост в социальной сети Revegnus (@Tech_Reve) рассказывает о текущих проблемах: "Сообщается, что архитектура Cortex X5 не оправдывает ожиданий. Предполагается, что энергопотребление при высоких частотах резко возросло. Поэтому, если производительность будет снижена для уменьшения энергопотребления, многоядерный результат Dimensity 9400 в Geekbench 6 может не достичь отметки в 9400 баллов".
В недавнем аналитическом материале Moor Insights and Strategy предполагалось, что "Blackhawk" станет "самым мощным вариантом, который можно будет выпустить" в конце этого года - мобильные чипсеты, использующие дизайн ARM Cortex-X5, как ожидается, столкнутся с жесткой конкуренцией со стороны Qualcomm и Apple в следующем поколении.
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Revegnus привлек внимание к конкурирующей SoC: "Хотя считается, что Snapdragon 8 Gen 4 имеет незначительные проблемы, нет никаких доказательств, подтверждающих это утверждение. Возможно, проблема в том, что энергопотребление при низких частотах не демонстрирует явного превосходства над средними ядрами ARM". По словам инсайдеров, следующий флагман Qualcomm демонстрирует отличные результаты - инженерный образец смог набрать 10 628 баллов в предполагаемом многоядерном тесте Geekbench 6.
В конце прошлого месяца произошла утечка прототипов - Digital Chat Station утверждала, что "большое" ядро Snapdragon 8 Gen 4 High-Performance способно достигать частоты 4,0 ГГц. До последних новостей было замечено, что SoC Dimensity 9400 от MediaTek набирает ~10 000 многоядерных баллов в Geekbench 6. Утечка подробностей о кластере процессора показывает наличие одного "большого" ядра Cortex-X5, работающего вместе с тремя ядрами Cortex-X4.