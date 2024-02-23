По сообщениям китайских инсайдеров, разрабатываемый компанией ARM дизайн пятого поколения Cortex "Blackhawk" переживает сложный этап развития

По сообщениям китайских инсайдеров, разрабатываемый компанией ARM дизайн пятого поколения Cortex "Blackhawk" переживает сложный этап развития. Пост в социальной сети Revegnus (@Tech_Reve) рассказывает о текущих проблемах: "Сообщается, что архитектура Cortex X5 не оправдывает ожиданий. Предполагается, что энергопотребление при высоких частотах резко возросло. Поэтому, если производительность будет снижена для уменьшения энергопотребления, многоядерный результат Dimensity 9400 в Geekbench 6 может не достичь отметки в 9400 баллов".

В недавнем аналитическом материале Moor Insights and Strategy предполагалось, что "Blackhawk" станет "самым мощным вариантом, который можно будет выпустить" в конце этого года - мобильные чипсеты, использующие дизайн ARM Cortex-X5, как ожидается, столкнутся с жесткой конкуренцией со стороны Qualcomm и Apple в следующем поколении.

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Revegnus привлек внимание к конкурирующей SoC: "Хотя считается, что Snapdragon 8 Gen 4 имеет незначительные проблемы, нет никаких доказательств, подтверждающих это утверждение. Возможно, проблема в том, что энергопотребление при низких частотах не демонстрирует явного превосходства над средними ядрами ARM". По словам инсайдеров, следующий флагман Qualcomm демонстрирует отличные результаты - инженерный образец смог набрать 10 628 баллов в предполагаемом многоядерном тесте Geekbench 6.

В конце прошлого месяца произошла утечка прототипов - Digital Chat Station утверждала, что "большое" ядро Snapdragon 8 Gen 4 High-Performance способно достигать частоты 4,0 ГГц. До последних новостей было замечено, что SoC Dimensity 9400 от MediaTek набирает ~10 000 многоядерных баллов в Geekbench 6. Утечка подробностей о кластере процессора показывает наличие одного "большого" ядра Cortex-X5, работающего вместе с тремя ядрами Cortex-X4.