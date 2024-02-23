Слухи о разработке PlayStation 5 Pro уже давно ходят

Генеральный директор компании Kantan Games, Серкан Тото, прогнозирует выпуск PlayStation 5 Pro во второй половине 2024 года. Он считает, что обновленное аппаратное обеспечение и совпадение выпуска с крупными играми будут способствовать успеху консоли.

В прошлом году выпуск более тонких версий PlayStation 5 не был особо популярным из-за отсутствия значительных улучшений и высокой цены. Слухи о разработке PlayStation 5 Pro уже давно ходят, и предполагается, что Sony сотрудничает с AMD над мощным обновлением аппаратного обеспечения.

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Тем не менее, другие аналитики полагают, что Sony не снизит цену стандартной модели в этом году. Однако Серкан Тото выражает более оптимистичную точку зрения и утверждает, что Sony будет стремиться к выпуску PlayStation 5 Pro, чтобы быть готовыми к выходу игр, таких как GTA VI, в будущем.