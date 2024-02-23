Создание собственного высокоскоростного сетевого оборудования поможет Microsoft ускорить и удешевить процесс обучения моделей для искусственного интеллекта (ИИ)

Microsoft разрабатывает собственную сетевую карту, которая будет конкурировать с серверным оборудованием NVIDIA. Карта будет похожа на модель NVIDIA ConnectX-7, но может иметь более высокую пропускную способность Ethernet. Разработкой занимается Прадип Синдху, бывший сотрудник Juniper Networks.

Создание собственного высокоскоростного сетевого оборудования поможет Microsoft ускорить и удешевить процесс обучения моделей для искусственного интеллекта (ИИ) и снизить зависимость от NVIDIA. Разработка сетевой карты займет более года, но в случае успеха она может улучшить производительность и энергоэффективность инфраструктуры Microsoft.

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В долгосрочной перспективе собственная сетевая технология может дать Microsoft конкурентное преимущество и больше контроля над оптимизацией оборудования для рабочих нагрузок ИИ. Microsoft рассчитывает, что такие альтернативы, как сетевая карта и чип Maia, помогут ослабить доминирующую позицию NVIDIA в области ускорения ИИ, и нацелена на развитие инфраструктуры следующего поколения для будущего, ориентированного на ИИ.