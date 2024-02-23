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ddr22
Intel Foundry Services (IFS) и Cadence Design Systems расширяют партнерство в проектировании SoC
Intel Foundry Services (IFS) и Cadence Design Systems расширяют партнерство в области проектирования SoC

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Компании Intel Foundry Services (IFS) и Cadence Design Systems Inc. расширяют партнерство в области проектирования систем-на-кристалле (SoC). Они подписали стратегическое соглашение о разработке объектов интеллектуальной собственности (ИС), методик и потоков проектирования для технологического процесса Intel 18A.

Совместные клиенты компаний смогут ускорить реализацию проектов на узлах Intel 18A и выше, улучшая производительность, мощность и пропускную способность для приложений искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и мобильных приложений премиум-класса. Intel будет использовать ИС и проектные решения Cadence для создания крупносерийных, высокопроизводительных и энергоэффективных SoC с использованием передовых технологических процессов.

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Руководители обеих компаний выразили уверенность в успехе этого партнерства для удовлетворения требований быстрорастущих сегментов рынка, таких как искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и мобильные компьютеры премиум-класса.

#intel
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