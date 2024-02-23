В сентябре прошлого года инсайдеры утверждали, что предполагаемая серия процессоров EPYC 9006 "Venice" основана на микроархитектуре шестого поколения

Информация о загадочной процессорной архитектуре Zen 6 "Morpheus" случайно просочилась в профиль инженера AMD на LinkedIn - новостные издания подхватили эту информацию в апреле прошлого года. Естественно, следующим приоритетом Team Red является Zen 5 - по последним данным, два разных дизайна чипсетов запланированы к серийному производству во втором квартале 2024 года.

В сентябре прошлого года инсайдеры утверждали, что предполагаемая серия процессоров EPYC 9006 "Venice" основана на микроархитектуре шестого поколения. С начала 2024 года Everest/Olrak_29 сообщил различные спекулятивные материалы, касающиеся футуристического дизайна процессоров Ryzen Client.

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Последние публикации в социальных сетях утверждают, что AMD выбрала интегрированное графическое решение на базе RDNA 5 (возможно, занимающее плитку), тем самым "пропустив RDNA 4" в своей линейке процессоров Ryzen Client "Medusa". Утечка документов Microsoft сообщила, что ее подразделение по разработке аппаратного обеспечения Xbox рассматривает RDNA 5 для консолей следующего поколения.

В процессорной части Medusa якобы используются ядра Zen 6 "Morpheus", как утверждается в январском твите. В то время также говорилось о новом дизайне упаковки: "Да, я уже анонсировал это раньше... Medusa будет использовать 2,5D интерконнект с гораздо более высокой пропускной способностью" вместо "традиционного" многослойного дизайна. Согласно отраслевым спекуляциям, клиентская архитектура Zen 6 от AMD может быть выпущена в 2025/2026 годах.