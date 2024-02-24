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ddr22
PowerWash Simulator получил дополнение Warhammer 40,000
Пакет с дополнением будет доступен на различных игровых платформах, таких как PlayStation, Nintendo Switch, Xbox и Steam

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PowerWash Simulator получил дополнение Warhammer 40,000, которое позволяет игрокам погрузиться в мрачную вселенную Warhammer 40,000. Пакет с дополнением будет доступен на различных игровых платформах, таких как PlayStation, Nintendo Switch, Xbox и Steam. 

В этой версии игры вам предстоит очистить транспортные средства будущего, покрытые грязью после многолетних кампаний. Вам будет предоставлена новая модель персонажа Адептус Механикус и специально изготовленная мойка MKII Aqua-Santica Arquebus для выполнения ритуального очищения. 

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В игре вы сможете стерилизовать различные имперские машины и механизмы, такие как Land Raider, Deathwing Redemptor Dreadnought, Rogue Dorn Astra Militarum Tank, Hawksgrud House Imperial Knight и Blood Angels Thunderhawk. Warhammer 40,000 Special Pack будет доступен на разных платформах по цене $7.99 / €7.99 / £6.50 с 27 февраля 2024 года.

#warhammer
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Опубликован Warhammer 40K: Chaos Gate - Daemonhunters "Starter Guide"
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