Moore Threads MTT S30 оснащен 1024 унифицированными шейдерами, неизвестным количеством тензорных ускорителей

Moore Threads, китайская компания, нацеленная на создание современного семейства графических процессоров для ПК, официально представила MTT S30, графический процессор начального уровня. Учитывая производительность флагманского GPU MTT S80, даже с учетом недавнего обновления драйверов, позволяющего удвоить производительность, можно сделать вывод, что MTT S30 - не совсем игровой GPU.

Он имеет четверть унифицированных шейдеров MTT S80, 1/6 часть пропускной способности FP32 и четверть объема памяти; это означает, что GPU действительно является заменой iGPU, который ускоряет один или несколько дисплеев высокого разрешения для неигровых рабочих нагрузок и, возможно, некоторого ускорения мультимедиа.

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Moore Threads MTT S30 оснащен 1024 унифицированными шейдерами, неизвестным количеством тензорных ускорителей, тактовой частотой GPU 1,30 ГГц и 4 ГБ памяти GDDR6 с шиной памяти шириной 128 бит. Карта эталонного дизайна имеет однослотовую конструкцию, половинную высоту и получает питание от слота PCIe, при этом ее потребляемая мощность составляет всего 40 Вт. Карта имеет всего два разъема для подключения дисплея - HDMI и D-Sub. Она оснащена хост-интерфейсом PCI-Express 4.0 x8.