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ddr22
Colorful возрождает бренд Colorfire для игровых ноутбуков на базе AMD Ryzen
Судя по всему, под брендом Colorfire будут выпускаться ноутбуки на базе мобильных процессоров AMD Ryzen

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Компания Colorful сейчас является эксклюзивным поставщиком видеокарт GeForce RTX, но у нее был небольшой опыт работы с AMD Radeon под отдельным брендом Colorfire. Как сообщается, этот бренд возвращается, но не для видеокарт. Colorful продает не только видеокарты и материнские платы, но и развивает линейку игровых ноутбуков. 

Судя по всему, под брендом Colorfire будут выпускаться ноутбуки на базе мобильных процессоров AMD Ryzen. Дискретные графические процессоры по-прежнему будут GeForce RTX 40-й серии. Новость появилась в документах, поданных ODM-производителем ноутбуков Colorful, компанией Clevo, которая является известным производителем ноутбуков для нескольких брендов. В заявке говорится о Colorfire MEOW R15 24 и MEOW R16 24, которые, предположительно, оснащены 15-дюймовым 16:9 и 16-дюймовым 16:10 дисплеями соответственно.

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Оба ноутбука Colorfire оснащены мобильными процессорами AMD Ryzen 8040 серии "Hawk Point" с полной поддержкой Ryzen AI, а дискретная графика представлена графическими процессорами GeForce RTX 4060 и RTX 4070. В документах также упоминается блок питания мощностью 180 Вт для MEOW R15 24; и 230 Вт для MEOW R16 24, что вполне соответствует сочетанию процессора Ryzen 8040HS серии 45 Вт и GPU GeForce RTX 4060/4070 с общей мощностью в диапазоне 130-160 Вт.

#colorful
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