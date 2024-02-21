Аналитики из SemiAnalysis обратили внимание на замедление строительства фабрик по производству микросхем в США

Аналитики из SemiAnalysis обратили внимание на замедление строительства фабрик по производству микросхем в США. По данным отчета Центра безопасности и новых технологий (CSET), США оказались самой медленной страной в мире по строительству фабрик из-за неподходящих условий создания новых производств.

В отчете отмечается, что предлагаемый фонд CHIPS Act в размере 52 миллиардов долларов не является решением всех проблем чип-индустрии США. Глобальная цепочка создания стоимости полупроводников сосредоточена в Азии, что привело к уменьшению количества проектов по строительству фабрик в США.

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За последние 30 лет среднее время строительства новой фабрики в США выросло на 38%, а общее количество новых проектов по строительству фабрик уменьшилось вдвое. Проекты, такие как производственная площадка Intel в Огайо и предприятие TSMC в Аризоне, сталкиваются с задержками и бюрократическими проблемами, что замедляет их развитие.