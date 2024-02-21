Последняя предварительная версия Windows 11 24H2 имеет требования, которые несовместимы с некоторыми старыми процессорами

Последняя предварительная версия Windows 11 24H2 имеет требования, которые несовместимы с некоторыми старыми процессорами. Это означает, что системы, работающие на таком оборудовании, не будут поддерживаться в будущих публичных версиях операционной системы. Эксперт по Windows Боб Пони столкнулся с этой проблемой и выразил свое разочарование в социальных сетях.

Он сообщил, что программа установки Windows 11 24H2 проверяет наличие набора инструкций процессора PopCnt, который отсутствует в его процессоре Core 2 Quad Q9650 из 2008 года. Согласно данным Tom's Hardware, PopCnt поддерживается процессорами Intel Nehalem и AMD Phenom II, которые были выпущены 14 лет назад.

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Поэтому современные системы не должны столкнуться с этой проблемой, но пользователи, использующие старые процессоры, например Core 2 Duo или Athlon 64, могут быть исключены из поддержки. Возможно, Microsoft внедрила PopCnt для поддержки новых функций, связанных с искусственным интеллектом, однако также есть предположение, что это было сделано случайно.