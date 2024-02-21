В тесте Shadow of the Tomb Raider MSI Claw не справляется с нагрузкой при разных уровнях мощности в сравнении с ROG Ally

Обзоры устройств MSI Claw и ASUS ROG Ally показывают, что ROG Ally превосходит MSI Claw в бенчмарках. Оба устройства используют различные процессоры и работают на операционной системе Windows 11. Обладают одинаковым размером экрана, разрешением, технологией отображения и объемом памяти.

Обзор Xiao Fengfeng уделяет особое внимание различным уровням энергопотребления и их влиянию на производительность устройств. В тесте Shadow of the Tomb Raider MSI Claw не справляется с нагрузкой при разных уровнях мощности в сравнении с ROG Ally.

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Обзор также упоминает о возможной незрелости драйверов у устройств MSI Claw из-за их раннего выпуска. В результате сравнительных тестов видно, что ROG Ally демонстрирует лучшую производительность в играх, таких как Shadow of the Tomb Raider и Cyberpunk 2077. Даже начальный уровень SKU от MSI показал ниже производительность по сравнению с Core 7 Ultra 155H.