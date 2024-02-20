Любишь медок - люби и холодок.

Компания Apple только что была оштрафована Европейским союзом на 500 миллионов евро в связи с жалобой Spotify на антиконкурентную практику. Суть жалобы заключается в том, что в то время как подписки Spotify, приобретаемые на сайте компании, конкурентоспособны по сравнению с подписками Apple Music, подписки, приобретаемые на устройствах Apple через App Store, взимают 30-процентную комиссию Apple, в результате чего Spotify приходится повышать цены на подписку, что делает Spotify менее конкурентоспособным по сравнению с Apple Music, который предустановлен на устройствах iOS, глубоко интегрирован с операционной системой и стоит дешевле.

Жалоба Spotify была подана в Европейскую комиссию еще в 2019 году, а решение было вынесено только сейчас. Apple уже столкнулась с тем, что Евросоюз препятствует альтернативам App Store в деле Epic Games. Компания вводит ряд изменений на уровне платформы в предстоящем обновлении iOS 17.4, запланированном на март 2024 года, а также вносит изменения в условия предоставления услуг. Надеемся, Spotify получит по заслугам.