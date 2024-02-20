Игра предлагает путешествие в мир фэнтези, полное приключений и выживания

Разработчики игры Nightingale временно удалили интеграцию FSR 3 из последней версии из-за проблем стабильности, но работают над возможностью внедрить ее или более старую версию FSR в будущих обновлениях.

Игра предлагает путешествие в мир фэнтези, полное приключений и выживания. В качестве изменений в пользовательском интерфейсе, игра добавила новые функции, такие как изменение кнопок на хотбаре, добавление иконок для каждого состояния и затухание HUD, если не происходит никаких действий. Игра также работает над полной поддержкой контроллеров и неофициально поддерживает платформу Steam Deck.

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Обновления пользовательского интерфейса включают отображение предметов в инвентаре, перетаскивание предметов из инвентаря на хотбар, изменение отображения полоски выносливости и замену рецептов крафтинга на текст. Команда разработчиков планирует выпустить игру в ранний доступ раньше запланированного срока, чтобы иметь больше времени на решение проблем перед началом активной работы.