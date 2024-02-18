Edged Energy выпустила четыре сверхэффективных центра обработки данных, готовых к работе с искусственным интеллектом, в США

Компания Edged Energy представила четыре сверхэффективных центра обработки данных в США. Все они оборудованы передовыми системами охлаждения и энергосистемами, а также способны работать с высокоплотными рабочими нагрузками искусственного интеллекта.

Центры обладают критической мощностью более 300 МВт и наиболее эффективным коэффициентом использования энергии в отрасли. Edged Energy также стремится сохранять водные ресурсы, поэтому их новые центры обработки данных позволят экономить до 1,2 миллиарда галлонов воды в год. Они оснащены системой безводного охлаждения ThermalWorks, которая снижает потребление энергии на 74%.

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Платформа Edged разработана как интегрированная модульная система, что позволяет ускорить строительство и снизить затраты. Компания планирует открыть новые центры в Атланте, Чикаго и Канзас-Сити до конца этого года. Edged Energy является дочерней компанией Endeavour, которая также занимается созданием устойчивой инфраструктуры.