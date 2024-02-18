Согласно скриншоту, Lunar Lake имеет 8 ядер, 8 потоков и кэш L1: 836 КБ, L2: 14 МБ и L3: 12 МБ

Пользователь по имени HXL обратил внимание на утечку информации о процессорах Intel Lunar Lake A1, и поделился скриншотом сессии диспетчера задач Windows, на котором было видно использование процессора "Genuine Intel(R) 0000 1,0 ГГц".

Это указывает на возможность появления прототипа Lunar Lake, который имеет производительность до 2,8 ГГц, но конфигурация и кэш процессора вызвали некоторые сомнения. Согласно скриншоту, Lunar Lake имеет 8 ядер, 8 потоков и кэш L1: 836 КБ, L2: 14 МБ и L3: 12 МБ. Такие значения кэша вызвали сомнения, так как обычно уровень кэша L3 должен быть больше, чем L2.

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Также было обнаружено отсутствие Hyper-Threading в образце. Аналитики предполагают, что эти отличия могут быть связаны с техническими проблемами или целями тестирования. Это может указывать на возможные изменения в архитектуре процессоров Intel в будущем.