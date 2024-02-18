Eos способен справляться с большими нагрузками ИИ и обучать большие языковые модели, системы рекомендаций и квантовые симуляции

NVIDIA представила свой новый суперкомпьютер Eos, который является масштабной версией системы NVIDIA DGX SuperPOD. Eos использует 576 систем NVIDIA DGX H100, сеть NVIDIA Quantum-2 InfiniBand и оптимизированное программное обеспечение, обеспечивая производительность 18,4 эксафлопс производительности FP8 AI.

Eos способен справляться с большими нагрузками ИИ и обучать большие языковые модели, системы рекомендаций и квантовые симуляции. Eos представляет собой фабрику ИИ, которая позволяет разработчикам NVIDIA создавать прорывы в области искусственного интеллекта.

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Eos основан на архитектуре DGX SuperPOD и оптимизирован для работы с рабочими нагрузками ИИ, обеспечивая сверхнизкие задержки и высокую пропускную способность. Этот суперкомпьютер позволяет предприятиям масштабировать свои возможности в области ИИ и ускорить процесс создания приложений, использующих искусственный интеллект. Eos занимает 9-е место в списке самых быстрых суперкомпьютеров и представляет собой значимый прорыв в области технологий ИИ.