Испанская компания Slimbook представила новый игровой ноутбук, ориентированный на пользователей GNU/Linux

Испанская компания Slimbook представила новый игровой ноутбук, ориентированный на пользователей GNU/Linux. Новая модель оснащена процессором Intel Core i7-13620H, графикой NVIDIA GeForce RTX 4060 и 15,6-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления 165 Гц.

Ноутбук предлагается с операционной системой Manjaro Linux, которая имеет поддержку сообщества пользователей и широкий выбор экосистем, включая Steam, Heroic Games Launcher, ProtonUp-QT, OBS и Lutris. Это решение примечательно тем, что в то время, когда большинство производителей портативных компьютеров нацелены на операционную систему Windows 11 от Microsoft, Slimbook выбирает открытый исходный код и предлагает покупателям большую свободу выбора.

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Популярность GNU/Linux в игровых кругах растет, в том числе благодаря выпуску портативного компьютера Steam Deck от Valve, оснащенного программным слоем Proton, который расширяет доступность к играм Windows.