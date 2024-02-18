Планшет имеет повышенную защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и соответствует сертификации MIL-STD-810H

Samsung Electronics America представила Galaxy Tab Active5 - защищенный планшет, созданный для работы в тяжелых условиях. Он обеспечивает улучшенную производительность, долговечность и безопасность. Планшет доступен в версии Enterprise Edition, что облегчает управление большим количеством устройств. Galaxy Tab Active5 оснащен камерой высокого разрешения, NFC и функцией push-to-talk, что позволяет более эффективно работать в розничной торговле.

Он также предоставляет новые возможности в других отраслях, где требуется прочность, таких как пищевая промышленность, производство, транспорт и государственный сектор. Планшет имеет повышенную долговечность, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и соответствует сертификации MIL-STD-810H. Он также имеет удобный и портативный дизайн.

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Galaxy Tab Active5 оснащен такими функциями как: программируемая боковая клавиша, сканер штрих-кодов, функция Link to Windows и поддержка аксессуаров сторонних производителей. Планшет также обеспечивает связь через 5G, Wi-Fi 6 и CBRS, а также поддержку eSIM для разных телефонных номеров и переключения между SIM-картами в зависимости от сетевого окружения.