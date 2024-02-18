Как сообщается, таинственный портативный компьютер Tulpar оснащен семидюймовым дисплеем, что говорит о том, что это устройство немного меньше модели EM-GP080MTL

На недавно завершившемся мероприятии Intel Extreme Masters (IEM) (в Катовице, Польша) был представлен еще один новый портативный игровой компьютер на базе Windows 11 - посетители смогли поработать с потенциально готовыми к выпуску устройствами на базе APU Meteor Lake. Международным зрителям была представлена небольшая подборка фотографий с IEM, о которой в минувшие выходные сообщило игровое подразделение Team Blue: "На подходе новый портативный ПК. Tulpar предлагает игры на ходу!".

Точные детали/спецификации и впечатления пользователей не дошли до широкой публики, но многие считают, что на прошлой неделе в Южной Польше были показаны переделанные устройства Emdoor EM-GP080MTL. Tulpar является дочерней компанией турецкого бренда Monster Notebook, который в основном продает игровые ноутбуки и оборудование на рынках Великобритании и Германии.

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Как сообщается, таинственный портативный компьютер Tulpar оснащен семидюймовым дисплеем, что говорит о том, что это устройство немного меньше модели EM-GP080MTL (8 дюймов, 1200p). Интернет-ищейки полагают, что Tulpar имеет много общих технических характеристик - общие спецификации Emdoor OEM, похоже, включают неуказанный процессор Intel Core Ultra Meteor Lake-H, Arc Graphics 5 и 32 ГБ LPDDR5X. EM-GP080MTL был представлен за несколько месяцев до дебютной презентации Claw от MSI - еще одного портативного устройства на базе Meteor Lake-H - на выставке CES в прошлом месяце. Позже MSI подтвердила, что в розничную продажу поступят три разных модели Claw: версия начального уровня с процессором Intel Core Ultra 5-135H и более дорогие варианты с процессорами Core Ultra 7-155H.