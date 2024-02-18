Китай является вторым по величине рынком для ASML после Тайваня

В годовом отчете ASML за 2023 год выражена обеспокоенность компании геополитической напряженностью и ее влиянием на поставки и торговлю. Компания продолжает сотрудничество с китайскими клиентами, несмотря на сложности, связанные с международной торговлей. В отчете указывается, что Китай является вторым по величине рынком для ASML после Тайваня. Однако поставки ограничены из-за геополитических ограничений и торговых санкций.

Компания также выражает опасения относительно ограничений на получение лицензий и разрешений для поставок технологий в Китай и указывает на растущую конкуренцию со стороны китайских компаний, которые разрабатывают собственное оборудование DUV.

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В отчете также отмечается, что большинство клиентов ASML в регионе довольны оборудованием, способным выполнять зрелые процессы, но появление конкурентов в Китае является источником беспокойства для компании. ASML также сталкивается с конкуренцией от альтернативных технологических решений и процессов производства полупроводников.