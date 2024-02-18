Компания Lenovo и Anaconda Inc. объявили о стратегическом партнерстве, которое позволит расширить возможности рабочих станций Lenovo для работы с данными

Компания Lenovo и Anaconda Inc. объявили о стратегическом партнерстве, которое позволит расширить возможности рабочих станций Lenovo для работы с данными. Lenovo – наследник передового опыта в области рабочих станций ThinkStation и ThinkPad, а Anaconda Inc. – ведущий поставщик платформы для искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МЛ) и науки о данных.

Партнерство предоставит ученым возможность создавать и внедрять решения ИИ с использованием высокопроизводительного оборудования и программной поддержки ИИ корпоративного уровня. Рабочие станции Lenovo на базе Intel и Anaconda Navigator позволят работать со значениями открытого исходного кода и обеспечат лучшие показатели безопасности, масштабируемости и управления. Новое поколение рабочих станций Lenovo оптимизированы для платформ Intel и предлагают выдающуюся производительность ИИ.

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Мобильные и мощные конфигурации рабочих станций поддерживают различные рабочие процессы и предоставляют защищенное окружение для разработки и развертывания сложных решений ИИ. Стратегическое партнерство Lenovo и Anaconda позволяет организациям расширить возможности и ускорить инновации в области искусственного интеллекта.