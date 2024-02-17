Процессоры Intel 14-го поколения серии "Raptor Lake Refresh" дебютировали в форме SKU для энтузиастов в октябре прошлого года

Процессоры Intel 14-го поколения серии "Raptor Lake Refresh" дебютировали в форме SKU для энтузиастов в октябре прошлого года - официальное представление продукта командой Blue было не столь удивительным, поскольку утечки информации о различных SKU и спецификациях происходили в середине-конце 2023 года.

Настоящий топовый процессор Intel Core i9-14900KS впервые был связан с возможным анонсом, на январской выставке CES, но не был представлен ни в одном из прошлогодних списков утечек. Team Blue представила публике в Лас-Вегасе "мейнстримные" 65-ваттные процессоры 14-го поколения, но утечка информации о модели Core i9-14900KS не подтвердилась, вопреки утверждениям тайперов - у Intel уже была история представления вариантов "KS" на январских выставках.

реклама

Отраслевые эксперты полагают, что нынешний флагман Raptor Lake Refresh - Core i9 14900K - получит дополнительное время в центре внимания, прежде чем его неизбежно свергнут с трона братья и сестры "Special Edition". Ресурс BenchLife связался со своими инсайдерами после вчерашних сообщений о "гигантской максимальной потребляемой мощности в 409 Вт". Предполагаемый топовый процессор 14-го поколения Core, возможно, находится всего в месяце от того, чтобы выйти на рынок, как стало известно из утечек, сделанных промышленными агентами: "Согласно нашим надежным источникам, Intel планирует выпустить Intel Core i9 в середине марта 2024 года. 14900KS - это ограниченная серия процессоров с тактовой частотой 6,2 ГГц, но мы не можем подтвердить, будет ли он продаваться конкретному производителю систем или конкретному каналу".