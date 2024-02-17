Компания Bose представила новые наушники Bose Ultra Open Earbuds, которые позволяют слышать окружающий мир и наслаждаться музыкой одновременно

Компания Bose представила новые наушники Bose Ultra Open Earbuds, которые позволяют слышать окружающий мир и наслаждаться музыкой одновременно. Наушники имеют ультраоткрытый дизайн, который не закрывает уши и позволяет оставаться в курсе происходящего вокруг.

Они обеспечивают комфорт и стабильность, легко держатся на ушах и не мешают использовать очки или аксессуары. Наушники оснащены технологией Bose OpenAudio и Bose Immersive Audio, обеспечивая высококачественное звучание и пространственный звук.

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Звук можно настроить в двух режимах: "Покой" и "Движение". Наушники имеют физическую кнопку для удобного управления, а также функцию автоматической регулировки громкости в зависимости от окружающих шумов. Они водостойкие и имеют длительное время работы от одной зарядки. Наушники также поддерживают Qualcomm aptX Adaptive для потоковой передачи звука без потерь и с низкой задержкой.