Дополнение включает обучающие курсы и шесть заданий, включая спасательную миссию в сильной песчаной буре

Microsoft Flight Simulator представляет Dune Expansion, бесплатное игровое дополнение , которое переносит геймеров в мир Арракиса, вдохновленный фильмом "Дюна: Часть вторая". В игре геймеры могут испытать свои навыки на королевском орнитоптере Атрейдеса, который летает по небу Арракиса.

Дополнение включает обучающие курсы и шесть заданий, включая спасательную миссию в сильной песчаной буре. Кроме того, был представлен специальный Xbox Series S с держателем-орнитоптером и первый в мире плавающий контроллер Xbox в стиле фильма. Фанаты имеют шанс выиграть этот набор пользовательского оборудования в специальной акции. Также будет проведена выставка, где геймеры смогут опробовать игровые симуляторы орнитоптера в натуральную величину.

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Microsoft Flight Simulator доступен для Xbox Series X|S, ПК и других платформ. Фильм "Дюна: Часть вторая" показывает путешествие Пола Атрейдеса на планете Арракис и выйдет в кинотеатрах 1 марта 2024 года. Legendary Entertainment является производителем фильма и ведущей медиакомпанией.