Тайваньская компания TSMC будет заниматься производством пластин для этих процессоров

Apple разрабатывает процессоры следующего поколения с улучшенной производительностью нейронного движка для своих устройств. В планах на 2024 год Apple намерена усилить вычислительную мощность искусственного интеллекта в своих процессорах M3 и A17, а также выпустить новое поколение чипсетов M4 и Bionic A18 с большим числом вычислительных ядер ИИ.

Тайваньская компания TSMC будет заниматься производством пластин для этих процессоров. Объем производства пластин может увеличиться более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, и Apple станет крупнейшим клиентом TSMC.

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Конфигурации чипсетов M1 Ultra и M2 Ultra будут иметь 32-ядерный нейронный движок и будут доступны для устройств Mac Studio и Mac Pro. Ожидается, что процессор M3 Ultra будет представлен на Всемирной конференции разработчиков в этом году, вместе с обновленными M3 и A17.