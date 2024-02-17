Игра рассказывает о приключениях Адола Кристина и пирата Карьи Балты, которые союзничают, чтобы спасти жителей залива Обелии от таинственных бессмертных монстров Григеров.

"Ys X: Нордикс" выйдет осенью 2024 года на Nintendo Switch, PS4, PS5 и ПК. Игра рассказывает о приключениях Адола Кристина и пирата Карьи Балты, которые союзничают, чтобы спасти жителей залива Обелии от таинственных бессмертных монстров Григеров.

Путешествие происходит на северных островах Залива Обелии, где Адол вступает в конфликт между норманнами, жителями и Григрами, исследуя огромные океанские просторы, сражаясь с вражескими кораблями и изучая морские карты. Система перекрестных действий позволяет игрокам переключаться между управлением Адола и Карьи или использовать их силы совместно.

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Использование способностей маны помогает преодолеть трудности, создавать новые платформы и открывать скрытые сокровища. Путешествие на море также становится возможным благодаря паруснику "Сандрас", который позволяет исследовать океан, сражаться в морских битвах и открывать новые острова.