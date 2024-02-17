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ddr22
LIAN LI анонсировала ПК-O11 Vision Chrome, Vision Back Connect, ЖК-дисплей Galahad II
Компания LIAN LI анонсировала ПК-O11 Vision Chrome, Vision Back Connect, ЖК-дисплей Galahad II и блоки питания Edge

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LIAN LI продемонстрирует новые корпуса, ЖК-дисплей и блок питания во время своей цифровой выставки LIAN LI 2024, которая будет показана в YouTube-видео в 9 утра по восточному времени.

Компания покажет прототипы новых корпусов, включая SUP-01 и DAN Cases A3 M-ATX, а также обновит свои концепции охлаждающих систем и блоков питания. Кроме того, LIAN LI представит GALAHAD II LCD SHIFT - AIO с минимальным количеством трубок, новый блок питания серии EDGE для улучшения доступа к кабелям в корпусах и DK-07 - обновленный стационарный стол. 

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Lian Li анонсировала новый ПК-корпус O11 Vision Chrome и ЖК-монитор Galahad II, представила блоки питания. Также продемонстрировала новые концепты кулера и блока питания. В будущем планируется провести digital выставку LIAN LI с круглым столом.

SUP-01 - это решение, переосмысливающее размещение компонентов при помощи графического процессора, который выводится вперед. Отсек для него оснащен сетчатыми панелями по спецификации LANCOOL 216, которая превзойдена по производительности охлаждения. Уникальный дизайн также обеспечивает лучшую эстетику. Система рассчитана на установки до ATX, предварительно установленные кабели PCIe 4.0 и пространство для AIO от 280 до 360 мм. Доступны два твердотельных накопителя, отсек для 3,5-дюймовых жестких дисков, и магнитные пылевые фильтры для чистоты системы. Цена 149,99 долларов.

#lian li
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