Переработка функции AMD Radeon Anti-Lag+ идет полным ходом, и она скоро вернется, подтвердила компания

Переработка функции AMD Radeon Anti-Lag+ идет полным ходом, и она скоро вернется, подтвердила компания. Отвечая на конкретный вопрос в Twitter о возвращении Anti-Lag+, глава подразделения игровых решений AMD Фрэнк Азор подтвердил, что она скоро появится. Anti-Lag+ - это технология снижения задержек всей системы AMD, которая конкурирует с NVIDIA Reflex.

Anti-Lag+ принесет пользу не только соревновательным онлайн-играм, но и станет важным компонентом для генерации кадров FSR 3, поскольку технология даёт значительную задержку. Вы можете заметить это в текущих играх с FSR 3, включая, в некоторых случаях, артефакты призрачности при быстром движении объектов в 3D-сценах. Именно поэтому NVIDIA Reflex является неотъемлемым компонентом DLSS 3 Frame Generation и включается вместе с ним. AMD отозвала Anti-Lag+, так как технология случайно срабатывала на механизмы Anti-Cheat в некоторых онлайн-играх, вызывая автоматические баны игроков, которые разработчики игр должны были вручную выявлять и отменять. Компании придется переработать принцип работы Anti-Lag+ и тщательно протестировать его в играх, прежде чем вновь запустить.