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ddr22
Lexar представила портативный твердотельный накопитель SL600 с невероятной производительностью
Компания Lexar представила портативный твердотельный накопитель SL600 с невероятной производительностью

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Компания Lexar представила портативный твердотельный накопитель Lexar Professional SL600. Благодаря невероятно быстрому интерфейсу USB 3.2 Gen 2x2 с производительностью чтения и записи до 2000 МБ/с, он идеально подходит для фотографов, видеооператоров и создателей контента, а также бизнес-профессионалов, которым необходимо создавать резервные копии или передавать огромные файлы в дороге или снимать фотографии и видео непосредственно на накопитель.

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Он оснащен прочным алюминиевым корпусом, который защищает накопитель от ударов и падений во время путешествий или на месте, а также обеспечивает устойчивость к ударам и вибрации. Для дополнительной безопасности он также поставляется с Lexar DataShield, 256-битным программным обеспечением для шифрования AES, которое позволяет пользователям гарантировать, что их конфиденциальные файлы останутся конфиденциальными. Он включает в себя кабели USB Type-C и USB Type-A, поэтому совместим с широким спектром устройств, а петля-карабин позволяет пользователям прикрепить его к своей сумке.

Портативный твердотельный накопитель Lexar Professional SL600 поставляется в трех вариантах емкости и доступен по цене 129,99 долларов за 1 ТБ и 174,99 долларов за 2 ТБ. В конце второго квартала он также будет доступен в объеме 4 ТБ. Он совместим с широким спектром устройств Type-A и Type-C, включая зеркальные и беззеркальные камеры, ПК Mac и Windows, устройства Android и iPhone, а также системы PlayStation и Xbox.


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