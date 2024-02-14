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ddr22
Intel Core i9-14900KS потребляет до 409 ватт без разгона
I9-14900KS - это серьезный шаг вперед по сравнению с его предшественником, i9-13900KS

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Intel Core i9-14900KS потребляет до 409 ватт на стандартных скоростях с разблокированным лимитом мощности. Новый настольный процессор Intel Core i9-14900KS, предназначенный для оверклокеров и энтузиастов, поставляется с максимальной потребляемой мощностью 409 ватт при стандартных скоростях с неограниченным лимитом мощности PL2. Это было измерено при нагрузке OCCT, когда все ядра процессора были загружены, а лимит PL2 был установлен в BIOS на неограниченное значение. Чип обеспечивает 56 секунд максимальной мощности турбонаддува, которая была измерена на уровне 409 ватт.

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I9-14900KS - это серьезный шаг вперед по сравнению с его предшественником, i9-13900KS. Он поставляется с максимальной частотой P-core boost 6,20 ГГц, что на 200 МГц выше; и максимальной частотой E-core boost 4,50 ГГц, что на 100 МГц больше, чем у i9-13900KS и i9-14900K для массового рынка. Базовая мощность i9-14900KS составляет 150 ватт, что является гарантированным минимальным потреблением энергии процессором под нагрузкой (мощность в режиме ожидания значительно ниже). Пока не известно, когда Intel планирует выпустить i9-14900KS, ранее ожидалось, что это произойдет в январе, в рамках выставки CES.

#intel core i9-14900ks
2
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