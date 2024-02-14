Диск можно подключить к сети через порт Ethernet для удаленного доступа

Компания Solid State Disks представила линейку продуктов SCSIFlash-Fast, которая представляет собой сменный апгрейд или замену для электромеханических жестких дисков, использующих SCSI интерфейс. SCSIFlash-Fast оснащается промышленной памятью CFast или M.2 SSD и может иметь емкость от 2 ГБ до 1 ТБ.

Он обладает настраиваемым аппаратным обеспечением, что позволяет заменить или модернизировать устаревшие жесткие диски SCSI, выпущенные в 1980-х, 1990-х и начале 2000-х годов. Компьютерные системы, использующие устаревшие жесткие диски SCSI, часто сталкиваются с их отказами, поэтому SCSIFlash-Fast предлагает надежную замену с высокой скоростью записи и безопасностью.

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Диск можно подключить к сети через порт Ethernet для удаленного доступа. SCSIFlash-Fast обеспечивает совместимость с различными версиями SCSI и разными размерами секторов диска. Он также может автоматически определять данные разной битности и поддерживать несколько SCSI-адресов и номера логической единицы (LUN). Диск уже доступен для приобретения.