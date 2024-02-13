AMD Ryzen 7 8700G продолжает оставаться любимой новой игрушкой оверклокеров и энтузиастов

AMD Ryzen 7 8700G продолжает оставаться любимой новой игрушкой оверклокеров и энтузиастов. Der8auer удалось снять крышку с чипа (удалить его IHS), чтобы обнаружить под ней монолитный кремний "Hawk Point". По умолчанию в чипе используется припаянный TIM, но после снятия IHS и очистки остатков sTIM чип можно было подготовить к прямому охлаждению матрицы с помощью жидкого металла TIM. Это позволило снизить температуру под нагрузкой с 85 °C до чуть более 60 °C. Это позволило разогнать 8 ядер процессора "Zen 4" до частоты 5,00 ГГц.

Также за последнюю неделю СкаттерБенчеру удалось разогнать тактовую частоту iGPU в 8700G до 3,30 ГГц, что на 50 МГц выше предела ползунка для Precision Boost Overdrive. В отчете SkatterBencher говорится, что предельная мощность 8700G может быть увеличена до 170 Вт.

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Разгон iGPU до 3,30 ГГц поддерживается напряжением ядра 1,25 В (что очень много, учитывая жесткие ограничения vCore, которые AMD устанавливает для своих APU). Увеличение предельной мощности и тактовой частоты привело к росту производительности iGPU на 22,31 % при усреднении по 14 тестам.