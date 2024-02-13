Особенностью нового поколения этих игр стало введение функции "Фоторежим", позволяющей игрокам делать снимки своих приключений и поделиться ими

В Tomb Raider I-III Remastered, сборнике первых трех классических игр Tomb Raider, игроки смогут насладиться улучшенным визуальным оформлением, отполированным геймплеем и эксклюзивными дополнениями.

Особенностью нового поколения этих игр стало введение функции "Фоторежим", позволяющей игрокам делать снимки своих приключений и поделиться ими. В режиме "Фоторежим" можно выбрать различные локации для фотосъемки, позировать в разных костюмах Лары и выбирать выражение лица.

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Функция "Фоторежим" позволит игрокам запечатлеть моменты открытий и триумфов и поделиться ими с друзьями. Кроме того, съемная камера может быть использована для исследования труднодоступных секретов и преодоления головоломок. Tomb Raider I-III Remastered будет доступна на PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и Windows PC с 14 февраля.