Cisco и NVIDIA представили простые в развертывании и управлении безопасные решения ИИ для предприятий

Cisco и NVIDIA объявили о своем партнерстве для разработки простых и управляемых решений искусственного интеллекта (ИИ) для предприятий. Они стремятся предоставить высоко защищенную инфраструктуру на базе Ethernet, которая обеспечит предприятиям необходимую вычислительную мощность для использования ИИ.

Компании предоставляют интегрированные продукты на базе Webex и центров обработки данных, которые позволяют создавать рабочие пространства, встречи на базе ИИ и виртуальные рабочие столы. Они также предлагают новые графические процессоры Tensor Core, программные фреймворки и инструменты разработки для безопасного и стабильного производственного ИИ.

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Компании разрабатывают эталонные архитектуры, которые упрощают развертывание кластеров ИИ разного масштаба в различных средах и предлагают поддержку Cisco Networking Cloud и мониторинг цифрового опыта. Цель компаний - помочь предприятиям осуществить переход к использованию ИИ с помощью безопасной и наблюдаемой инфраструктуры.