Компания ASRock, специализирующаяся на производстве материнских плат и графических карт, объясняет отсутствие в её ассортименте видеокарт NVIDIA GeForce

Компания ASRock, специализирующаяся на производстве материнских плат и графических карт, объясняет отсутствие в её ассортименте видеокарт NVIDIA GeForce. В настоящее время на рынке дискретных графических процессоров NVIDIA занимает подавляющую долю, что затрудняет другим брендам, включая ASRock, войти на этот рынок.

Ведущие бренды, такие как ASUS, MSI и GIGABYTE, за долгие годы завоевали рынок и выпускают как видеокарты GeForce, так и Radeon. Компания ASRock не исключает возможности выпуска видеокарт GeForce RTX на заказ в будущем, но считает, что выйти на этот рынок в настоящее время проблематично.

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ASRock уже имеет опыт производства высококачественных видеокарт AMD Radeon и графических процессоров Intel Arc. Ответ ASRock на вопрос о планах по выпуску видеокарт NVIDIA свидетельствует о том, что в настоящее время они сконцентрированы на производстве графических адаптеров для AMD и Intel.