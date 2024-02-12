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ddr22
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti подешевела до $699, сравнявшись с ценой Radeon RX 7900 XT
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti теперь можно найти по цене $699

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NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti теперь можно найти по цене $699, что означает, что она продается по той же цене, что и видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT. GeForce RTX 4070 Ti определенно отстает от Radeon RX 7900 XT и имеет меньше VRAM (12 ГБ против 20 ГБ), а более быстрая GeForce RTX 4070 Ti SUPER продается примерно на 100 долларов дороже. Radeon RX 7900 XT быстрее примерно на 6-11 процентов, в зависимости от игры и разрешения. 

Карта GeForce RTX 4070 Ti от MSI - это модель Ventus 2X OC, представленная на Newegg.com по цене $749,99 с промокодом на скидку $50. Имейте в виду, что это версия с двумя вентиляторами от MSI, и мы уверены, что увидим аналогичные акции от других партнеров NVIDIA AIC.

#geforce
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