NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti теперь можно найти по цене $699

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti теперь можно найти по цене $699, что означает, что она продается по той же цене, что и видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT. GeForce RTX 4070 Ti определенно отстает от Radeon RX 7900 XT и имеет меньше VRAM (12 ГБ против 20 ГБ), а более быстрая GeForce RTX 4070 Ti SUPER продается примерно на 100 долларов дороже. Radeon RX 7900 XT быстрее примерно на 6-11 процентов, в зависимости от игры и разрешения.

Карта GeForce RTX 4070 Ti от MSI - это модель Ventus 2X OC, представленная на Newegg.com по цене $749,99 с промокодом на скидку $50. Имейте в виду, что это версия с двумя вентиляторами от MSI, и мы уверены, что увидим аналогичные акции от других партнеров NVIDIA AIC.