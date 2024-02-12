IDC прогнозирует, что к 2027 году на ПК с искусственным интеллектом будет приходиться почти 60 % всех поставок ПК

Прогноз IDC показывает, что до 2027 года на ПК с искусственным интеллектом придется около 60% всех поставок ПК. По данным IDC, поставки ПК с искусственным интеллектом будут расти с 50 миллионов единиц в 2024 году до более чем 167 миллионов в 2027 году.

Эти ПК будут оснащены специальными процессорами нейронной сети (NPU), которые позволяют эффективно выполнять задачи ИИ. Сейчас IDC выделяет три типа ПК с искусственным интеллектом на основе NPU: ПК с аппаратной поддержкой ИИ, ПК нового поколения с искусственным интеллектом и усовершенствованные ПК с искусственным интеллектом. Перенос решений ИИ с облака на клиентские устройства позволяет увеличить производительность, обеспечить конфиденциальность данных и снизить стоимость.

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Ожидается, что эти ПК с искусственным интеллектом будут использоваться не только коммерческими покупателями, но и потребителями для игр и создания контента. Прогноз IDC представляет первый прогноз мирового рынка ПК с искусственным интеллектом на 2023-2027 годы.