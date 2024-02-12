Компания SMIC опубликовала финансовые показатели, которые превзошли ожидания, но предупредила о возможном снижении валовой прибыли в ближайшем будущем

Компания SMIC опубликовала финансовые показатели, которые превзошли ожидания, но предупредила о возможном снижении валовой прибыли в ближайшем будущем. Завод столкнулся со снижением чистой прибыли из-за спада в отрасли, слабого спроса, высоких запасов и конкуренции.

Цены на акции SMIC снизились на ~20%, что вызвало потерю уверенности в перспективах компании. Выручка увеличилась, но чистая прибыль сократилась на 54,7%. Валовая маржа также снизилась. SMIC считается одним из ведущих литейных заводов, но сравнительно с другими производителями услуги компании могут быть более дорогими и качество продукции ниже.

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Санкции США также негативно сказываются на деятельности компании, поскольку ей может потребоваться экспортная лицензия из-за использования американских технологий. В целом, SMIC столкнулась с финансовыми сложностями, и ее будущая деятельность зависит от различных факторов, включая глобальный спрос и регуляторные ограничения.