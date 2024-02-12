Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
CPSC требует отозвать угловые адаптеры CableMod для GPU и оценивает ущерб в $74,5 тыс.
Рекомендуется прекратить использование адаптеров и обратиться к CableMod для получения инструкций по безопасному извлечению и полному возврату средств

реклама

CPSC (Комиссия по безопасности потребительских товаров) требует отзыва угловых адаптеров CableMod для GPU, которые могут перегреваться и расплавляться. Американский орган указал на опасности, а также сообщил о предполагаемом количестве затронутых устройств - 25 300 штук.

Рекомендуется прекратить использование адаптеров и обратиться к CableMod для получения инструкций по безопасному извлечению и полному возврату средств, или кредиту в размере 60 долларов США для нестандартных продуктов. Потребителям предлагается уничтожить адаптер и загрузить фотографию на сайт CableMod. Компания получила 272 сообщения о разболтанных, перегревшихся и вплавившихся адаптерах, а в США было подано 74 500 исков о возмещении ущерба.

реклама

Отзыв бракованных деталей CableMod может не решить все проблемы с флагманскими видеокартами, так как есть информация о повреждениях некоторых графических процессоров GeForce RTX 4090. Отсюда следует, что владельцам таких карт необходимо более часто проверять свое оборудование.

#cpsc
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
4
В Китае построят большой спектроскопический телескоп для изучения экзопланет
+
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
3
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
9
NewsAtlas: WaveAerospace разработали дрон Huntress II Turbojet реактивным двигателем
+
Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
1
Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения о ключевых лицах хакерской группировки Hive
+
ВС РФ продолжают методично вытеснять ВСУ с улиц Авдеевки
+
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
5
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
10
AMD представила архитектуру Embedded+ для улучшения качества искусственного интеллекта
+
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
3
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
1
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
8
Си Цзиньпин поздравил народ с китайским Новым годом
+
Китай представил передовую систему ПВО LD35 с программируемыми снарядами, ракетами и боевым лазером
1
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
1

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
2
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
10
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
12
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
2
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
27
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Пять причин провала Xbox Game Pass
14
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
36
Call of Duty World at War - Вид на вторую мировую сбоку
1
Китайская хак-группа Volt Typhoon оставила ФБР, ЦРУ и АНБ в "глубоком смятении"
1

Сейчас обсуждают

mozghru
08:14
Для тотально зелёного ПК,сойдет дешовый мало-продуваемый корпус,и баллончик с краской за 500р..
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
Родион Вестов
08:13
Самое важное, чтобы повысить отдачу от этой сборки, волосы на голове тоже надо покрасить в зеленый.
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
DANYNAFIG
08:13
Сколько не пробовал ни удалось модифицировать bios на ga-b75m-d3v :(
ReBarUEFI - модуль времени загрузки, позволяющий изменять размер BAR
Marktomato
08:12
Уровень DDR4-4000 на интуле
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
A224
08:08
вы что дебилы
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
BeteLgis
08:06
Так то у радеона такая же шина.
Стоимость GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ снизилась до 344 долларов
DIP48
08:04
Если работает Win10, то и Win11 заработает
Microsoft снова «взялась» за пользователей Windows 10
DIP48
08:02
Горшочек не вари ! Intel и компания наплодили уже столько разных машинных инструкций, что применять их некогда. Пока изучишь, пока компиляторы научатся их использовать. А тут уже новые подоспели.)))
Intel начинает поддержку APX и AVX10 в Linux, для будущих Granite Rapids
Павел Мыльченко
08:02
4000 на 13 месяцев на 2 человек.... То есть по 2000 рублей на человека за 13 месяцев.... Это безумно дорого .... Или кто-то ее реально за 200баксов берет?
Пять причин провала Xbox Game Pass
Вениамин Коноплев
08:01
У N100 реальное тепловыделение 15-18вт. А здесь пассивное охлаждение без охлаждающих ребер. Мертворождённая поделка.
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем