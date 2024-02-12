Рекомендуется прекратить использование адаптеров и обратиться к CableMod для получения инструкций по безопасному извлечению и полному возврату средств

CPSC (Комиссия по безопасности потребительских товаров) требует отзыва угловых адаптеров CableMod для GPU, которые могут перегреваться и расплавляться. Американский орган указал на опасности, а также сообщил о предполагаемом количестве затронутых устройств - 25 300 штук.

Рекомендуется прекратить использование адаптеров и обратиться к CableMod для получения инструкций по безопасному извлечению и полному возврату средств, или кредиту в размере 60 долларов США для нестандартных продуктов. Потребителям предлагается уничтожить адаптер и загрузить фотографию на сайт CableMod. Компания получила 272 сообщения о разболтанных, перегревшихся и вплавившихся адаптерах, а в США было подано 74 500 исков о возмещении ущерба.

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Отзыв бракованных деталей CableMod может не решить все проблемы с флагманскими видеокартами, так как есть информация о повреждениях некоторых графических процессоров GeForce RTX 4090. Отсюда следует, что владельцам таких карт необходимо более часто проверять свое оборудование.