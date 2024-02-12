Компания Blackbird Interactive оповестила о переносе глобального выпуска игры Homeworld 3 на 13 мая

Компания Blackbird Interactive оповестила о переносе глобального выпуска игры Homeworld 3 до 13 мая, с предварительным доступом, начиная с 10 мая. Они приняли это решение после анализа отзывов и мнений игроков, чтобы сделать игру лучше. Они также получили мнения и взгляды от группы игроков, которые прошли полную версию игры. Blackbird Interactive выражает благодарность игровому сообществу за терпение и ожидание этой игры.

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Также в тексте были даны ответы на вопросы игроков о заказах на коллекционное издание игры. Blackbird Interactive гарантирует, что розничные партнеры, у которых ранее было в продаже коллекционное издание, получат обновленную информацию о новой дате выпуска. Они также сообщили, что коллекционное издание все еще доступно для предварительного заказа, и что цифровой ключ будет включен в физическую поставку. Они указывают на то, что игроки могут обратиться в службу поддержки, чтобы обновить адрес доставки.