Барселонский суперкомпьютерный центр (BSC) и Университет штата Нью-Йорк провели сравнительный бенчмаркинг нового серверного процессора NVIDIA CG100 "Grace"

Барселонский суперкомпьютерный центр (BSC) и Университет штата Нью-Йорк провели сравнительный бенчмаркинг нового серверного процессора NVIDIA CG100 "Grace" с другими конкурирующими продуктами. Их исследование показало, что процессор Grace превзошел в производительности многие другие решения, включая Intel Sapphire Rapids и AMD Milan. Однако процессор Sapphire Rapids обошел Grace в некоторых тестах. В целом, Grace демонстрирует высокую производительность и эффективность, особенно в сравнении с процессором Xeon Max 9468.

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Интересно отметить, что процессор Grace имеет больше ядер и использует более современный техпроцесс, чем Sapphire Rapids, но результаты бенчмарка показали, что Sapphire Rapids все равно может конкурировать с Grace в некоторых сценариях. Тем не менее, Grace продемонстрировал высокую эффективность, потребляя больше энергии, чем Sapphire Rapids.

Исследователи отмечают, что процессор Grace может быть очень полезен в области высокопроизводительных вычислений, особенно в сочетании с графическим процессором Hopper. Это даёт пищу для размышлений о возможностях процессора Grace в HPC-нагрузках.