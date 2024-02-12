Компания Intel начала выкладывать в дистрибутив Clear Linux двоичные файлы программного обеспечения

Компания Intel начала выкладывать в дистрибутив Clear Linux двоичные файлы программного обеспечения, скомпилированные с поддержкой грядущих расширений набора инструкций Advanced Performance Extensions (APX) и Advanced Vector Extensions 10 (AVX10), опередив тем самым выпуск процессоров, официально поддерживающих эти возможности. В первую очередь Clear Linux фокусируется на оптимизированных под APX и AVX10 версиях основополагающих программных библиотек, таких как glibc и Python.

Это опирается на существующую поддержку Clear Linux для оптимизированных путей кода x86-64-v2, v3 и v4, использующих новейшие микроархитектурные особенности каждого поколения процессоров Intel. Это сделано для того, чтобы подготовить Clear Linux к полному использованию потенциала производительности серверных процессоров Intel Xeon следующего поколения, получивших кодовое название Granite Rapids, которые планируется выпустить в конце этого года.

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Granite Rapids представит инструкции AVX10.1/512, а также новые возможности APX, реализация которых в настоящее время недостаточно документирована. Развертывая поддержку APX/AVX10 в программном обеспечении сейчас, Clear Linux стремится иметь оптимизированную экосистему, готовую к официальному выпуску новых процессоров. Первоначально поддержка APX и AVX10 будет добавлена с помощью существующего компилятора GCC. Тем не менее, Clear Linux отмечает, что они перейдут к использованию предстоящего выпуска GCC 14 с более зрелой поддержкой этих наборов инструкций. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге многие пакеты Clear Linux компилировались с кодовыми путями APX/AVX10 для достижения максимальной производительности на будущих процессорах Intel. Это продолжает стратегию Clear Linux по использованию новейших аппаратных возможностей Intel в программном обеспечении.