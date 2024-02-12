Microsoft вместе с компанией Samsung работает над API DirectML 1.13.1 и ONNX Runtime 1.17

Microsoft вместе с компанией Samsung работает над API DirectML 1.13.1 и ONNX Runtime 1.17, которые поддерживают ускорение NPU в Windows 11 с процессорами Intel Core Ultra. Эта предварительная версия API позволяет разработчикам использовать модели машинного обучения на новых устройствах с поддержкой Intel AI boost. Компания Samsung была представлена в качестве ключевого партнера по выпуску.

Microsoft отмечает, что поддержка NPU все еще находится в разработке, и некоторые модели могут иметь проблемы с задержкой и точностью, но они надеются на внедрение улучшений в будущем.

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Релиз ограничен современным оборудованием Intel, поэтому устройства AMD с NPU на борту исключены на данный момент. Майкл Ланган, генеральный менеджер Intel, выразил радость по поводу этого сотрудничества и возможности использовать NPU с поддержкой DirectML на процессорах Intel Core Ultra.