Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Предварительная версия Windows 11 DirectML поддерживает NPU (нейронные процессоры) Intel Core Ultra
Microsoft вместе с компанией Samsung работает над API DirectML 1.13.1 и ONNX Runtime 1.17

реклама

Microsoft вместе с компанией Samsung работает над API DirectML 1.13.1 и ONNX Runtime 1.17, которые поддерживают ускорение NPU в Windows 11 с процессорами Intel Core Ultra. Эта предварительная версия API позволяет разработчикам использовать модели машинного обучения на новых устройствах с поддержкой Intel AI boost. Компания Samsung была представлена в качестве ключевого партнера по выпуску.

Microsoft отмечает, что поддержка NPU все еще находится в разработке, и некоторые модели могут иметь проблемы с задержкой и точностью, но они надеются на внедрение улучшений в будущем.

реклама

Релиз ограничен современным оборудованием Intel, поэтому устройства AMD с NPU на борту исключены на данный момент. Майкл Ланган, генеральный менеджер Intel, выразил радость по поводу этого сотрудничества и возможности использовать NPU с поддержкой DirectML на процессорах Intel Core Ultra.

#windows
+
Написать комментарий (0)
Microsoft подтвердила выход в этом году крупного обновления Windows 11 24H2
Apple решила постепенно отказаться от приложения iTunes в пользу нового программного обеспечения
Windows получит собственную технологию масштабирования изображения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
3
В Китае построят большой спектроскопический телескоп для изучения экзопланет
+
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
3
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
NewsAtlas: WaveAerospace разработали дрон Huntress II Turbojet реактивным двигателем
+
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
9
Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
1
Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения о ключевых лицах хакерской группировки Hive
+
ВС РФ продолжают методично вытеснять ВСУ с улиц Авдеевки
+
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
4
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
9
AMD представила архитектуру Embedded+ для улучшения качества искусственного интеллекта
+
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
3
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
+
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
8
Си Цзиньпин поздравил народ с китайским Новым годом
+
ASML продемонстрировала новейший литографический сканер стоимостью $380 млн
4
Китай представил передовую систему ПВО LD35 с программируемыми снарядами, ракетами и боевым лазером
1

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
2
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
10
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
12
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
2
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
27
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Пять причин провала Xbox Game Pass
13
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
35
Call of Duty World at War - Вид на вторую мировую сбоку
1
Китайская хак-группа Volt Typhoon оставила ФБР, ЦРУ и АНБ в "глубоком смятении"
1

Сейчас обсуждают

Sergei Eremeev
06:39
весной еще не пахнет а уже обострение )))
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
Big Adventure
06:37
Вин 11 ставится на что угодно, даже на пень 4. Достаточно в руфусе одну галочку поставить при записи флешки..
Microsoft снова «взялась» за пользователей Windows 10
Remarc
06:34
аиду обнови
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Aslan Heroes
06:31
До этого кто-то запрещал?
Starfield получила поддержку технологии AMD FSR3
si-cat
06:28
"..Успех Хуана объясняется более длительным пребыванием на посту руководителя и феноменальным взлетом Nvidia.." Так-то дядюшка начинал 30 лет назад С НУЛЯ, создавая NVidia, а племянница пришла на гото...
Гендиректор AMD Лиза Су заработала состояние в $1 млрд на фоне бума искусственного интеллекта
Михаил Леонтьев
06:23
Зашел в комменты чисто ради интереса сколько будет душнил. Все душнилы на месте, и больше никого!
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
Дмитрий Дмитриев
06:22
Гениальная реклама амуде и asRock
На бюджетной плате ASRock установили мировой рекорд разгона AMD Ryzen 9 7950X
Иван Бородин
06:16
Тест абсолютно непоказателен! Подкручен в пользу зеленых!
Встроенная графика Ryzen 7 8700G не смогла обойти GeForce GTX 1060 по производительности
kontoper
06:13
Автор больной на всю голову если думает будто подобная хрень интересует "всех любителей игровой индустрии"
Мем про «Альтушку с Госуслуг» хотят превратить в видеоигру
FelsheR-BANZzZzZz
06:07
Новая сборка из начала 21го года от автора долбоеба! Таз с портвейном в студию, блевать будем!!!
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем