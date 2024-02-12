Вполне возможно исследовать часть региона Юнона перед релизом полной версии игры 29 февраля

Демо-версия Final Fantasy VII Rebirth уже доступна, позволяя игрокам управлять как главным героем Клаудом, так и антагонистом Сефиротом в бою. Демо-версия представляет собой расширенную секцию флэшбэков, рассказывающую об инциденте в Нибельхейме, который произошел до событий игры и имеет важное значение для сюжета Final Fantasy VII Rebirth.

Вполне возможно исследовать часть региона Юнона перед релизом полной версии игры 29 февраля. Новый трейлер и геймплей Final Fantasy VII Rebirth, представленные на State of Play, демонстрируют гигантскую карту мира, различные способы передвижения, интересные точки на карте, разнообразные мини-игры и эпическое кинематографическое повествование с потрясающей графикой.

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Также зависимость отношений Клауда с компаньонами от его действий и выбора диалогов будет влиять на сцену свидания. В целом, Final Fantasy VII Rebirth предлагает насыщенный игровой опыт и эмоциональное путешествие для игроков.