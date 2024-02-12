Компании Zephyr и VK Valkyrie сотрудничают для создания ограниченной серии видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER

Компании Zephyr и VK Valkyrie сотрудничают для создания ограниченной серии видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER. Вместе они разработали дебютную модель с жидкостным охлаждением, отличающуюся 3-слотовым дизайном с массивным радиатором и металлической задней панелью. Новость о сотрудничестве была опубликована в тизерном видео на Bilibili.

За счёт использования жидкостного охлаждения, модель GeForce RTX 4080 SUPER обладает хорошими показателями температуры, не превышая 52 градусов Цельсия во время интенсивной работы. Партнеры начали работать над проектом в августе прошлого года, но пока не сообщили конкретную дату выпуска и цену.

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Первоначально эта видеокарта будет доступна только на китайском рынке, но компания VK Valkyrie рассматривает возможность выпуска её и на Западе. Официальный анонс ожидается в самое ближайшее время.