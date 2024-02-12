MINISFORUM официально представит новый планшет V3 с процессором Ryzen7 8840U от AMD

MINISFORUM официально представит новый планшет V3 с процессором Ryzen7 8840U от AMD. Планшет будет оснащен архитектурой Zen 4 CPU и RDNA3 GPU, а также 8 ядрами и 16 потоками. Устройство будет иметь 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2.5K и яркостью 500 нит, поддерживающий широкую цветовую гамму DCI-P3.

V3 будет обладать двумя вентиляторами и четырьмя медными трубками для эффективного охлаждения процессора. Планшет также будет поддерживать VLink (DP-вход для видео), что позволит его использовать в качестве дисплея для других устройств. Он также будет поддерживать двухэкранный режим для увеличения производительности работы.

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V3 будет иметь два интерфейса USB4, слот для карт памяти SD и разъем для наушников. Ожидается, что более подробная информация о ценах и доступности будет представлена на мероприятии компании MINISFORUM в конце марта.