Накопитель обладает встроенными функциями защиты данных и коррекции ошибок, обеспечивая стабильную производительность даже при длительном использовании

Компания Patriot Memory представила твердотельный накопитель серии Viper PV553 M.2 2280 PCIe Gen 5 x4, который оснащен инновационной системой активного охлаждения. Этот накопитель, который является первым в линейке Patriot с вентилятором, обеспечивает стабильное охлаждение, что особенно важно для интенсивных игровых сессий.

Модель PV553 имеет встроенный термодатчик и тонкий алюминиевый тепловой экран, что гарантирует высокую производительность. Накопитель оснащен контроллером PCIe Gen 5 x4 и 232-слойной TLC NAND, соответствующей спецификациям NVMe 2.0. Скорость чтения/записи достигает 12 400 МБ/с и 11 800 МБ/с. Охлаждение PV553 осуществляется с помощью встроенного вентилятора, который снижает нагрев на 40%.

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Накопитель также обладает встроенными функциями защиты данных и коррекции ошибок, обеспечивая стабильную производительность даже при длительном использовании. PV553 имеет пятилетнюю глобальную гарантию и идеально подходит для игр и создания требовательного контента.