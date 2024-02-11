Компания ожидает устойчивый рост бизнеса в 2024 году благодаря победам в конкурентной борьбе с производителями модулей

Компания Silicon Motion представила финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Чистые продажи увеличились до 202,4 млн долларов, а чистая прибыль достигла 21,1 млн долларов. Рост спроса на контроллеры eMMC+UFS и SSD способствовал этим результатам.

Компания ожидает устойчивый рост бизнеса в 2024 году благодаря победам в конкурентной борьбе с производителями модулей и расширению доли рынка флэш-памяти. Silicon Motion также информировала о планах по приобретению компанией MaxLinear и о расторжении этого соглашения, в связи с чем предъявила иск на сумму 160 млн долларов в Сингапурском международном арбитражном центре.

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Компания ожидает, что новые контракты на контроллеры eMMC+UFS и SSD позволят укрепить сотрудничество с партнерами-производителями флэш-памяти и увеличить доход от этих клиентов на 50%.