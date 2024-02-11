ROG Carnyx - конденсаторный игровой микрофон от ASUS

ROG Carnyx - конденсаторный игровой микрофон от ASUS, предоставляющий качественное звучание при минимальных настройках. Микрофон оснащен 25-миллиметровым конденсаторным капсюлем и имеет частоту дискретизации 192 кГц / 24 бита, обеспечивая чистую запись голоса.

Микрофон имеет фильтр высоких частот для улучшенной чистоты звучания и встроенный поп-фильтр для уменьшения вокальных призвуков. Устройство также имеет металлическое ударное крепление с эластичным шнуром для уменьшения вибраций и получения более качественного звука. Carnyx легко подключается к компьютеру через USB-кабель и имеет многофункциональную ручку управления, позволяющую регулировать громкость и отключать звук в одно касание.

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Микрофон также имеет стильный дизайн с треугольными элементами и встроенной RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с остальными элементами системы при помощи ASUS Aura Sync. ROG Carnyx представляет собой отличный выбор для игроков и стримеров, которые нуждаются в качественном и стильном микрофоне для создания контента.